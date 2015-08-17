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داود أوغلو: الأجواء غير مناسبة لتشكيل حكومة ائتلافية

17/8/2015

رئيس الوزراء التركي – داود أوغلو

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أنه لا توجد خارطة طريق لشكيل حكومة ائتلافية مع أي حزب ،وان المحادثات فشلت بشأن ذلك.

وأضاف داود أغلوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة التركية انقره  أن الأجواء الحالية غير مناسبة  لتشكيل الحكومة  مع حزب الحركة القومية  مشيرا الى أن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على تركيا أ{ضا وشعبا .

وأشار أوغلو أنه سيبلغ الرئيس التركي رجيب طيب اردوغان  بتطورات فشل التوصل لحكومة ائتلافية ، موضحا  أنه كان يعمل على استثمار جميع الإحتمالات التي من شأنها ان تشكل حكومة ائتلافية ، لكنها لم تكن ايجابية وسوف اناقشها مكع رئيس الجمهورية.

وأوضح أوغلو أن زعيم الحركة القومية التركية" دولت باهجة لي " أخذ قرارة و قام بتقييم الامور ولكن لم نصل اي نتيجه لتشكيل الحكومة مع حزب الحركة القومي ، ولم يقبلوا أيضا  إجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أنهم  سيرفضون قرار  الانتخابات المبكرة اذا تم طرحه  على مجلس الأمة التركي

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التركية ، التي جرت في 7/6/2015،  لم تمنح  حزب العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية المطلقة التي من خلالها يمكنة تشكيل الحكومة  منفردا ، مما أوجب عدة سيناريوهات كان من بينها تشكيل حكومة ائتلافية .

المصدر : الجزيرة مباشر
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