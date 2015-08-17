خوجة: الأسد مجرم حرب.. وإيران تحكم سوريا

قال "خالد خوجة" رئيس الائتلاف الوطني السوري إنه لابد من ملاحقة مجرمي الحرب السوريين وعلى رأسهم "بشار الأسد" بما ارتكبوه من جرائم حرب في حق الشعب السوري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم حول مجزرة دوما: "نحن قلنا للجانب الروسي إننا متمسكون بالدولة السورية ولا يمكننا التنازل عنها".

وأوضح "رئيس الائتلاف السوري" أن مفاوضات التهدئة السابقة والتي باءت بالفشل، أثبتت أن إيران هي التي تحكم سوريا أن هناك ارتباطاً وثيق بين النظام السوري وإيران.

وأشار إلى أن زيارته للعاصمة الروسية موسكو أغضبت نظام "بشار الأسد" مشيرا إلى أنه كان هناك توافق بين الائتلاف الوطني السوى الذى يرأسه وبين الجانب الروسي .

وأوضح "رئيس الائتلاف السوري" أن أول من حارب "تنظيم الدولة" في سوريا هو الجيش السوري الحر.

وأكد أنه في الآونة الأخيرة قدم نظام "بشار الأسد" المساعدة في استيلاء "تنظيم الدولة" على ثاني أكبر مستودع للذخيرة في بلدة " تدمر" السورية.

في الوقت نفسه أشار "خوجة" إلى أن اللعبة بين النظام السوري و"تنظيم الدولة" أصبحت مكشوفة ومعلومة لدى الجميع.

وأكد أن هناك تحركاً من عدة عواصم لرعاية مؤتمر في المرحلة المقبلة لجمع أطراف المعارضة السورية.