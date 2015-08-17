خامنئي: مستقبل الاتفاق النووي مع الغرب " ليس واضحا"

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية – على خامنئي

وصف المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي (الاثنين) مستقبل الاتفاق النووي بأنه "ليس واضحا" مفسرا ذلك بأن المصادقة عليه في إيران كما في الولايات المتحدة ليست مؤكدة.

وهاجم خامنئي – الذي يعود اليه القرار الاخير في الملف النووي – من جديد الولايات المتحدة التي اتهمها بالسعي إلى "التسلل" إلى إيران عبر الاتفاق النووي. كما اتهم الولايات المتحدة بالسعي الى "التدخل في المنطقة حيث إن لديها اهدافها الخاصة وأكد أنه لن يسمح بذلك.

وقال خامنئي إن إيران ستواصل سياستها حيال إسرائيل مؤكدا أن "إيران تدعم المقاومة في المنطقة خصوصا المقاومة الفلسطينية وكل الذين يحاربون إسرائيل وستدعم كل الذين يهاجمون النظام الصهيوني".

وينص الاتفاق الذي أبرم في 14 من يوليو / تموز بين إيران والدول الست الكبرى (بريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين) بعد سنوات من المفاوضات الشاقة على الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي وقابل للعكس للعقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ 2006.

وتشهد ايران حاليا جدلا حول ضرورة مصادقة أو عدم مصادقة مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون على الاتفاق . وطلبت أغلبية من النواب — 201 من اصل 290 — عرضه للتصويت وموافقة مجلس صيانة الدستور عليه ليكون "قاعدة قانونية".

وفي الولايات المتحدة يتوقع ان يرفض الكونغرس الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الاتفاق، إلا أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حقه في تعطيل ذلك. وسيحتاج معارضو الاتفاق إلى أغلبية الثلثين لتجاوز ذلك، وهو أمر غير مرجح.

أ ف ب