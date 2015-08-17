جلسة طارئة بمجلس الأمن حول سوريا

مجلس الأمن – أرشيف

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة طارئة حول سوريا، بعد يوم واحد من هجوم لطيران النظام السوري على مدينة دوما بريف دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني.

وقالت فانينا مستراسي نائبة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مجلس الأمن سيعقد ، جلسة طارئة حول الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سوريا.

لكن ماستراسي، لم تؤكد أو تنفي ما إذا كان أعضاء المجلس سيصدرون بياناً، بشأن "المجزرة" في دوما، التي ارتكبتها قوات النظام السوري.

وكان أكثر من مئة سوري قتلوا في قصف شنته طائرات النظام السوري أمس الأحد على سوق شعبي، وسط مدينة "دوما"، في ريف دمشق.

وكان الائتلاف السوري المعارض دعا مجلس الأمن إلى إدانة "المجزرة" التي ارتكبتها قوات النظام السوري في دوما أمس الأحد وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيل من المدنيين.

واتهم رئيس الاتئلاف السوري، خالد خوجة، في رسالة وجهها لمجلس الأمن، ، كلاً من إيران والنظام السوري، بالوقوف وراء "مجزرة" دوما.