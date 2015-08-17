جدل واسع حول إقرار السيسي لقانون الإرهاب الجديد

قال الكاتب الصحفي, سليم عزوز, إن قانون الإرهاب الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكبل حرية الصحافة في مصر مشيرا إلى أن الصحفي من حقه الحصول على المعلومة من أي مصدر في الدولة وفي أي وقت ممكن.

وأوضح "عزوز" خلال مشاركته في النافذة الخاصة على قناة الجزيرة مباشر والتي تناولت قانون مكافحة الإرهاب, أن المحاكم بموجب المادة 35 من ذلك القانون تمنع الصحفي من ممارسة مهامه الصحفية وتجرمه بمجرد نشره أي خبر قبل صدور البيان من الجهات المختصة أو وزارة الدفاع .

وأشار إلى أن النظام يريد محاصرة الأفكار المعارضة له, وأن القانون يخالف ما استقرت علية المحكمة الدستورية العليا.

وقال الدكتور أيمن نور, زعيم حزب غد الثورة, أننا أمام قانون يفتقد الحد الأدنى للتشريع, مشيرا إلى أن إصدار القانون ليس لمحاربة الإرهاب ولكنه لإسكات معارضي النظام في مصر.

وأوضح "نور" أن القانون يعطى الحكومة صلاحيات واسعة في إسكات المعارضة, مشيرا إلى أن ما يحدث في مصر هو شكل من أشكال التصفية لأي صوت ينادي بالحق.

من جانبه قال وليد عبدالرؤوف, عضو ائتلاف شباب الثورة سابقاً، إن القانون به عبارات مطاطة تدين كثيرا من الأفراد, وهو بمثابة حالة طوارئ جديدة تنتهك حقوق الأفراد .

وأضاف عبد الرؤف أن "عبد الفتاح السيسي" أصدر 506 قرارات بقانون في أقل من 500 يوم , مشيرا إلى أن قانون العقوبات كاف لمحاربة الإرهاب ولا داعي لصدور القانون.

وفى ذات السياق قال مجدى شندي, رئيس تحرير جريدة المشهد المصرية, إنه من الضروري إصدار قانون الإرهاب لما تشهده البلاد من حالة فوضى, وأعرب "شندي" عن أمله في أن تمتد مظلة هذا القانون لتشمل قيادات متواجدين في بعض الدول واصفا إياهم بممولي الإرهاب.

من جانبه قال "محمد صلاح" عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل, إن النظام استغل حالة الفراغ التشريعي في إصداره قوانين تكبل حركة الكثير من الأفراد والحركات.