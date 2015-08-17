الزمالك يجدد لفيريرا لمدة موسم واحد

المدرب البرتغالي جيزفالدو فيريرا – رويترز

أعلن نادي الزمالك المصري بطل الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم الأثنين تجديد عقد مدربه البرتغالي جيزفالدو فيريرا لمدة موسم واحد فقط لينتهي في يوليو من العام المقبل.

وقال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إن التجديد لفيريرا لم يستغرق وقتا طويلا دون أي مشاكل وكل ما كان يثار طوال الفترة الماضية في وسائل الإعلام المحلية كانت اجتهادات لا أساس لها من الصحة."

وأضاف منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي أن المدرب البرتغالي اختار اللاعبين الجدد ، إضافة إلى تحديد الراحلين عن الفريق و الإدارة نفذت ما أراده فيريرا لأنه مجلس محترف.

من جهته أعرب فيريرا عن سعادته بالاستمرار في تدريب الفريق مؤكدا عدم دخوله في مشاكل أو أزمات مع رئيس النادي.

وقال المدرب البرتغالي "طوال الفترة الماضية وجدت تعاونا من رئيس النادي بتلبية جميع الطلبات التي كان يحتاجها الفريق وكان له دور مؤثر في حصول النادي على بطولة الدوري."

يذكر أن نادي الزمالك قد حصد بطولة الدوري المصري لأول مرة منذ عام 2004 وسيلاقي الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء في دور الثمانية لكأس مصر.