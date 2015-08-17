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البحرية الإيطالية تنقذ 350 مهاجراً غير نظامي

17/8/2015

أعلنت البحرية الإيطالية عن وصول 350 مهاجراً غير نظامي تم إنقاذهم من عرض البحر إضافة إلى جثامين 40 آخرين تعرضوا للغرق.

وأعلنت مصادر أمنية إيطالية تمكن قوات خفر السواحل من إنقاذ نحو 350 مهاجراً قبالة سواحل "كالابريا", كانوا على قارب في طريقهم إلى ميناء المدينة "ريجّو كالابريا".

وأضافت المصادر أنه تم نقل المهاجرين على متن زورق دورية تابع للبحرية الكرواتية.

وأشارت إلى أن القارب كان يعاني من سوء الأحوال الجوية والبحرية, موضحة أنه كان يحتوي على جثة مهاجر, ولم تحدد المصادر أوصافه.

يُذكر أن البحرية الإيطالية كانت قد أعلنت، أول أمس (السبت) أن نحو 40 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم غرقاً في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

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