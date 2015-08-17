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استشهاد فلسطيني بعد محاولته طعن جندي إسرائيلي

17/8/2015

استشهاد فلسطيني بعد محاولته طعن جندي إسرائيلي بالضفة – أرشيف

استشهد شاب فلسطيني (الاثنين) برصاص الشرطة الإسرائيلية التي قالت إنه حاول طعن شرطي من حرس الحدود، في ثالث حادث من نوعه في ثلاثة أيام في الضفة الغربية .

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري في بيان إن "فلسطينيا حاول طعن شرطي من حرس الحدود وقام شرطي آخر بإطلاق النار عليه" قرب نابلس في شمال الضفة الغربية، مشيرة الى مقتل الشاب الفلسطيني الذي لم تحدد هويته بعد.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل الشاب وأشار إلى أن سيارة الإسعاف الفلسطينية منعت من الاقتراب من المنطقة، التي أعلنها جيش  الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة.

كان شاب فلسطيني قتل السبت  برصاص الجيش الاسرائيلي بعد أن طعن جنديا بسكين. وقبلها بساعات، أصيب فلسطيني آخر بعد أن حاول مهاجمة جندي آخربسكين.

 

 

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