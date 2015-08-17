ارتفاع ضحايا قصف النظام السوري لدوما إلى 110 قتلى

أكثر من 100 قتيل ونحو 300 جريح في قصف لطائرات النظام السوري على مدينة دوما بريف دمشق.

فعمليات القتل التي قامت بها قوات النظام السوري أمس في مدينة دوما تعتبر واحدة من الأحداث الأشد فتكاً منذ بدء النزاع السوري.

ونقلت مراسلة الجزيرة عن مصادر في الدفاع المدني في ريف دمشق أن 110 مدنيين قـُتلوا، وجـُرح نحو 300 في غارات شنتها طائرات النظام السوري على مدينة دوما.

وأضافت أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء، وأن القصف تم بأربعة صواريخ موجـّهة استهدفت سوقاً شعبية عندما كانت تعج بالناس.

من جهته، يواصل الدفاع المدني جهود إنقاذ الجرحى وإسعافهم رغم استمرار القصف، وضعف الإمكانات المتاحة.

ووسـْط صمت إقليمي ودولي بعد مجزرة دوما, وصل مبعوث الأمم المتحدة الجديد للشؤون الإنسانية "ستيفن أوبراين" إلى دمشق حيث التقى مسؤولين في النظام السوري.

وقال "أوبراين" إن نصف السوريين باتوا لاجئين، وإن 12 مليون سوري يحتاجون لمساعدة، وحمّل جميع الأطراف مسؤولية انتهاك القانون الدولي.

أما في طهران، فقد وصف وزير الإعلام السوري أي حل يمس رئيس النظام "بشار الأسد" أو حكومته بالفاشل والساقط.

من ناحية أخرى، قال مراسل الجزيرة إن قوات المعارضة السورية المسلحة سيطرت على معمل الغاز شرقي إعزاز بريف حلب الشمالي، إثر معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية.

يـُشار إلى أن المعارضة المسلحة كانت قد سيطرت على معمل الغاز وقرية الخربة المجاورة له في 13 من الشهر الجاري، قبل أن تنسحب منهما بعد ساعات قليلة.