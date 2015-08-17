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احتفالات بتواصل سيطرة المقاومة الشعبية على تعز

17/8/2015

تواصل المقاومة الشعبية تقدمها في مدينة تعز اليمنية بسيطرتها على مزيد من المواقع المهمة.

فقد أعلنت المقاومة سيطرتها على مبنيي البنك المركزي والإذاعة والتلفزيون بجوار القصر الجمهوري، عقب سيطرتها على معسكر العروس الاستراتيجي، إضافة إلى مديرية صبر الموادم.

كما تمكنت من السيطرة على قلعة القاهرة في جبل صبر، وأعلنت أن ثلاثة وثلاثين من أفرادها قـُتلوا، في حين قـُتل ثمانون مسلحاً حوثياً خلال المعارك.

وقد شهدت أرياف محافظة تعز احتفالات  شعبية  ابتهاجاً بانتصارات المقاومة، وأدى المواطنون رقصات شعبية  في الشوارع، وقرعوا الطبول وأطلقوا ألعاباً نارية تعبيراً عن فرحتهم بتقدم المقاومة وتشكيلات الجيش الوطني.

وقد صرح القائد الميداني في الجيش الوطني والمقاومة في تعز، العقيد عبد الخالق البدوي، أن الحسم العسكري في تعز سيتم خلال ساعات.

وأضاف خلال لقاء مع الجزيرة أنه لم يبق سوى القليل من الوقت للسيطرة الكاملة على تعز, مؤكداً استمرار القتال حتى عودة الشرعية الدستورية.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة أن غارات للتحالف استهدفت صباح اليوم (الاثنين) مبنى "بيت الشباب" في مدينة الحُدَيْدَة، غربي اليمن، الذي يتخذه المسلحون الحوثيون مقراً لهم.

وكانت طائرات التحالف شنت غارتين أخريين على مبنى المؤسسة الاقتصادية التي يستخدمها الحوثيون مخزناً للسلاح بمدينة الحديدة.

وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت أيضاً مبنى نادي الضباط بالمدينة, إضافة إلى موقع ثالث في منطقة الكويزي على الشريط الساحلي.

وشوهدت سيارات الإسعاف متجهة إلى موقعي الهجوم الجوي, ومنع الحوثيون الاقتراب من مقر نادي الضباط، وأغلقوا الطرق المؤدية إليه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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