80 مستوطنا إسرائيلياً يقتحمون المسجد الأقصى

يشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من المستوطنين – أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم الأحد، المسجد الأقصى، تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي, وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني إن 80 مستوطنا اقتحموا المسجد، بحراسة العشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية، وقد تصدى المرابطون للاقتحام بهتاف الله أكبر.

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية، دفعت المرابطين، الأمر الذي تسبب بحدوث مواجهات محدودة.

والمرابطون هم متطوعون فلسطينيون يواصلون الإقامة والمبيت في جنبات المسجد الأقصى، بهدف التصدي لاقتحامات المستوطنين.

من جانبها اتهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المرابطين، بإصابة أحد أفرادها بجروح جراء قذفه بحجر، بحسب إذاعة "الجيش الإسرائيلي".

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية، من قبل مستوطنين يهود، يزعمون أن المسجد أُقيم على أنقاض "الهيكل"، وهو المعبد الذي بناه النبي سليمان في القدس.