واشنطن تسحب بطاريات صواريخ "باتريوت" من تركيا

بطاريات صواريخ باتريوت في تركيا – أرشيف

أعلنت تركيا والولايات المتحدة (الأحد) أن واشنطن ستسحب بطاريات صواريخها من طراز باتريوت من تركيا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد تعزيزها الدفاع الجوي التركي في مواجهة تهديدات النزاع في سوريا.

وجاء في بيان تركي أمريكي مشترك أن مهمة نشر الصواريخ التي تمت بتصريح من حلف الأطلسي ستنتهي في أكتوبر / تشرين الأول ولن يتم تجديدها، إلا أن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لإعادة الصواريخ وأطقمها إلى تركيا خلال أسبوع إذا اقتضى الأمر.

وجاء في البيان أن الصواريخ "ستتم إعادتها للولايات المتحدة لإجراء عمليات تحديث حساسة تضمن أن تظل الدفاعات الصاروخية الأمريكية قادرة على مواجهة التهديدات العالمية وحماية الحلفاء والشركاء ومن بينهم تركيا".

وأكد البيان أن واشنطن لا تزال ملتزمة بـ"دعم قدرات الدفاع الجوي التركية بما فيها قدراتها ضد الصواريخ الباليستية والتهديدات والمخاطر".