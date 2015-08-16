البث الحي
منوعات

واشنطن تسحب بطاريات صواريخ "باتريوت" من تركيا

16/8/2015

بطاريات صواريخ باتريوت في تركيا – أرشيف

أعلنت تركيا والولايات المتحدة (الأحد) أن واشنطن ستسحب بطاريات صواريخها من طراز باتريوت من تركيا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد تعزيزها الدفاع الجوي التركي في مواجهة تهديدات النزاع في سوريا.

وجاء في بيان تركي أمريكي مشترك أن مهمة نشر الصواريخ التي تمت بتصريح من حلف الأطلسي ستنتهي في أكتوبر / تشرين الأول ولن يتم تجديدها، إلا أن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لإعادة الصواريخ وأطقمها إلى تركيا خلال أسبوع إذا اقتضى الأمر.

وجاء في البيان أن الصواريخ "ستتم إعادتها للولايات المتحدة لإجراء عمليات تحديث حساسة تضمن أن تظل الدفاعات الصاروخية الأمريكية قادرة على مواجهة التهديدات العالمية وحماية الحلفاء والشركاء ومن بينهم تركيا".

وأكد البيان أن واشنطن لا تزال ملتزمة بـ"دعم قدرات الدفاع الجوي التركية بما فيها قدراتها ضد الصواريخ الباليستية والتهديدات والمخاطر".

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)

وزير الخارجية السعودي يعلّق على اعتقال الناشطات وموقف إدارة بايدن من قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)