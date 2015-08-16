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مقتل 70 شخصا في قصف للنظام السوري على ريف دمشق

16/8/2015

قصف للنظام السوري على دوما قبل أربعة أيام – رويترز

أفاد مراسل "الجزيرة  مباشر" اليوم (الأحد) أن ما يقرب من 70 شخصا قتلوا في قصف لقوات النظام السوري على عدة قرى بريف دمشق، كان أعنفه في دوما بريف العاصمة الشرقي .

وكانت مراسلة الجزيرة قد نقلت في وقت سابق عن  مصادر في الدفاع المدني بريف دمشق تأكيدها أن أكثر من 55مدنياً قتلوا في حصيلة أولية، وجرح المئات، معظمهم أطفال ونساء.

وأضافت المراسلة أنه برغم  استمرار القصف وضعف  الإمكانات المتاحة فإن فرق الإسعاف  تبذل جهودا كبيرة لإنقاذ الضحايا وإسعاف الجرحى.

وذكرت رويترز أن مقاتلات سورية  قصفت سوقا شعبية في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية" وهي منطقة تسيطر عليها المعارضة، ما أسفر عن مقتل 58 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من200.  

 وفي سياق متصل، قالت شبكة "شام" الإخبارية إن إصابات عشرات الجرحى خطيرة، وأشارت إلى أن السوق كانت مكتظة بالمدنيين ساعة القصف، وذكرت أن حصيلة الجرحى بلغت ثلاثمئة جريح.

وتحاول قوات النظام السوري التقدم نحو  منطقة "عين الفيجة"  للسيطرة عليها، بعد إعلان المعارضة المسلحة وقف ضخ مياه الشرب منها إلى العاصمة، نصرة لمدينة الزبداني.

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