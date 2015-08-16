مقتل جندي و3 عناصر من حزب العمال شرقي تركيا

تشييع جنود أتراك قتلوا في اشتباكات مع الأكراد – أرشيف

قتل جندي تركي وثلاثة عناصر يشتبه في انتمائهم لحزب العمال الكردستاني في شرق تركيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تركية رسمية.

كانت مواجهات اندلعت في وقت مبكر (الأحد) قرب مدينة قاغزمان في محافظة قارص خلال عملية أمنية في المنطقة، بحسب وكالة الاناضول.

وأكدت الوكالة إصابة جنديين توفي أحدهما لاحقا متأثرا بجروحه في المستشفى، وأشارت إلى أن القوات الأمنية قتلت 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني.

واندلعت أعمال العنف في البلاد بعد تفجير نسب إلى "الدولة الاسلامية" في مدينة سوروتش قتل خلاله 33 شخصا في 20 من يوليو / تموز الماضي. ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 40 عنصرا من الأجهزة الامنية التركية في هجمات نسبت إلى حزب العمال الكردستاني.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، قتل 8 عناصر من الأمن التركي على الأقل في هجمات نسبت إلى حزب "العمال الكردستاني" في شرق وجنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية.

وفي هذه الأثناء، فرضت السطات حظرا للتجوال في وارتو بمحافظة موش شرقا إثر اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، وفق الاناضول.