مصر: حبس 26 ضابطا وقياديين بالإخوان بتهمة الانقلاب

محكمة عسكرية تحكم بحبس 26 ضابطا – أرشيف

أصدرت محكمة عسكرية مصرية، اليوم (الأحد) حكمها في القضية المتهم فيها 26 ضابطا من القوات المسلحة برتب مختلفة، وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين هما: حلمي الجزار ود.محمد عبدالرحمن.

ووجهت للمتهمين عدة اتهامات منها الانقلاب بالقوة على نظام الحكم، ونشر أفكار جماعة الإخوان المسلمين، داخل صفوف الجيش المصري.

ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد، حسبما قالت مصادر عسكرية.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد عسكريين حاليين وسابقين بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب العسكري بعد عزل الجيش للرئيس المعزول "محمد مرسي" في 3 من يوليو/تموز 2013 بعد مظاهرات شعبية ضده.

وقال شقيق أحد الضباط المتهمين في القضي، إنه فوجيء، صباح اليوم، بصدور الحكم من دون انعقاد الجلسة مع عدم حضور القاضي، مضيفاً "فوجئنا بأحد الضباط يقول لنا اذهبوا للنيابة العسكرية اعرفوا الحكم من هناك، الحكم خلاص صدر" .

وأوضح أنهم فوجئوا بخروج عسكري يحمل ورقة وينادي على اسم كل ضابط والحكم الصادر ضده" مشيراً إلى أن "الأحكام تراوحت بين 25 عاماً و15 عاماً و10 أعوام".

كما حُكم غيابيا على حلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة، بالسجن 25 عاما. وهذا الحكم ليس نهائيا، ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة العسكرية العليا.