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مصريون في كندا يحيون ذكرى مرور عامين على "مجزرة رابعة"

16/8/2015

عشرات المصريين والكنديين يحيون ذكرى رابعة في أوتاوا

 نظم العشرات من المصريين والكنديين أمس مظاهرة  قرب النصب التذكاري الكندي لحقوق الإنسان في العاصمة أوتاوا لإحياء ذكرى مرور عامين على مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي قتل خلالها آلاف المصريين برصاص قوات من الجيش والشرطة, كما نظم العشرات تظاهرات أخرى في مدن تورونتو وكالجاري.

وقد دعا إلى هذه التظاهرة التحالف المصري الكندي لدعم الديمقراطية  (ECCD)، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى دعم الكنديين والمصريين المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "رابعة ستوري"، والتي تهدف إلى نشر الوعي عن تلك المجزرة من خلال جمع المعلومات من شهود العيان الذين عاصروا المجزرة.

وقال أحمد عبد القادر, نائب رئيس التحالف المصري الكندي للديمقراطية, إن التحالف نظم خلال العامين الماضيين عدة فعاليات لنشر الوعي عن المجازر في مصر ولإحياء ذكرى رابعة، وأضاف أن أهمية هذا الحدث تتمثل في أنه بمثابة فرصة لنشر الوعي عن الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر, كما وزع المتظاهرون منشورات على المارة تحتوي على معلومات وحقائق حول المذبحة, كوسيلة لنشر الوعي في المجتمع الكندي مشيراً إلى أن هذه الفعاليات فرصة جيدة للحديث مع الكنديين وتوعيتهم حول المجزرة والأوضاع في مصر. 

كما حضر عدد من المشاركين من مدينة مونتريال والتي تبعد ساعتين عن العاصمة للمشاركة في المسيرة, وردد المتظاهرون هتافات "يسقط  يسقط  حكم العسكر" و "كل مكان هو ميدان رابعة" بالإضافة إلى إلقاء الخطب والأشعار. 

وقال الدكتور محمد كامل، الأمين العام لمجلس الثورة المصري, في كلمته أمام المتظاهرين إن الهدف من هذا الجمع هو دعم القيم الكندية الأساسية, وذكر كامل أنه ككندي يود رؤية قيم حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية تنعكس في جميع أنحاء العالم, وأضاف أنه يرى أن ما يحدث في مصر هو عكس هذه القيم تماما, وأن الحكومة والشعب الكندي لا ينبغي أن يقفوا صامتين تجاه ما يحدث في مصر, مؤكداً أنهم يقفون في هذه التظاهرة لا لنصرة تيار سياسي في مصر بعينه, وإنما لخدمة الكرامة الانسانية بوجه عام.

أوتاوا – سلمى محجوب

المصدر : الجزيرة مباشر
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