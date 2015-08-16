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طهران تسلم الوكالة الدولية "وثائق" حول أنشطتها النووية

16/8/2015

المرشد الأعلى – على خامنئي

سلمت إيران وثائق حول أنشطتها النووية السابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذا لتحقيق تجريه الوكالة حول احتمال وجود بعد عسكري لبرنامج طهران النووي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق الذي وقعته الوكالة الدولية مع إيران حول برنامجها النووي والذي تم الاتفاق عليه بين طهران والدول الكبرى، والذي يهدف لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عنها.

وأشار بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران  زودت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفسيرات مكتوبة ووثائق ذات صلة كما هو متفق عليه في خارطة الطريق للحصول على توضيحات حول قضايا معلقة تختص ببرنامجها النووي سابقا وحاليا.

كما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز کمالوندي تسليم الوثائق الى الوكالة الدولية، مشيرا إلى أن بلاده أنجزت التزاماتها وفقا للجدول الزمني الذي حدده الاتفاق.

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