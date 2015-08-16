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شهود عيان: غارات للتحالف على صنعاء

16/8/2015

غارات للتحالف على أهداف بمدينة صنعاء – أرشيف

شن طيران التحالف العربي فجر (الأحد) غارات عنيفة على قاعدة الديلمي الجوية التي يسيطر عليها الحوثيون بالعاصمة  اليمنية "صنعاء"  حسب شهود عيان. 

وأكد شهود العيان أن  حرائق كبيرة اندلعت في القاعدة الجوية التي تقع بمحاذاة مطار صنعاء المدني، وأنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة جراء عمليه القصف، فيما أطلقت المضادات الأرضية التابعة للحوثيين النيران بكثافة، مع تحليق منخفض للمقاتلات الحربية في الأجواء. 

يذكر أن طيران التحالف كان قد توقف منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عن شن غارات في العاصمة صنعاء، واقتصرت الغارات على المحافظات الجنوبية قبل تحريرها، والحدودية (صعدة وحجة) والوسطى (إب وتعز). 

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