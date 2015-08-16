بلاتر: بلاتيني هددني بالسجن إذا لم أستقل من الفيفا

بلاتر اتهم بلاتيني بتهديده بالزج به في السجن – الفرنسية

قال جوزيف بلاتر، الرئيس المستقيل من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في تصريحات صحفية أن ميشيل بلاتيني المرشح لخلافته، هدده بأنه سيزج به في السجن إذا لم ينسحب من سباق رئاسة الاتحاد الأكبر لكرة القدم.

وقال سيب بلاتر لصحيفة "فولكسكرانت" الهولندية إن بلاتيني هدده في مايو الماضي عبر شقيقه، بأنه سيدخل السجن إذا لم ينسحب من سباق رئاسة الفيفا.

وأوضح بلاتر أن بلاتيني جلس بجانب شقيقي الأكبر بيتر

-90 عاما- على طاولة الغداء بمدينة زيورخ خلال أحد اجتماعات الجمعية العمومية في مايو الماضي ، وقال له "أخبر سيب أن ينسحب من الانتخابات وإلا فسيذهب إلى السجن".

وواصل رئيس الفيفا حديثه للصحيفة ، بأن تلك الواقعة قد حصلت قبل الانتخابات التي فاز بها ومكّنته من ولاية خامسة على رأس الاتحاد الدولي، لكن شقيقه نقل له التهديد بعد انتهائها.

وردا على تصريحات بلاتر قال مصدر مقرب من بلاتيني لوكالة الصحافة الفرنسية إن ادعاءات بلاتر "تافهة"، وأضاف "هذا التلفيق الكامل هو الأخير في سلسلة محاولات من زيوريخ لتشتيت الجميع عن المشكلات التي تواجه كرة القدم.

واعتبر بلاتر أن بلاتيني المرشح الأوفر حظا لخلافته في فبراير المقبل، مضيفا أنه عمل معه أربع سنوات في فيفا بعد كأس العالم 1998 في فرنسا، وفي 2007 أصبح رئيسا للاتحاد الأوروبي بدعم بلاتر المباشر.

يذكر أن السويسري جوزيف بلاتر قد اعلن استقالته بشكل مفاجئ بعد أربعة أيام فقط من فوزة بولاية خامسة ، بسبب فضائح فساد.

وحددت اللجنة التنفيذية يوم 26 فبراير المقبل موعدا للجمعية العمومية غير العادية لانتخاب خليفة لبلاتر، ويبدو بلاتيني الأقرب لخلافته لحصوله حتى الآن على دعم اتحادات قارية مهمة، منها أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية

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