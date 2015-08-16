القره داغي: أطالب الشعوب العربية بعاصفة حزم إنسانية

طالب الدكتور علي القره داغي, الأمين العا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, الشعوب العربية أن يعلنوا عاصفة حزم إنسانية لمساعدة الشعب السوري.



ووجه داغي خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين اللجنة التحضيرية لشبكة رعاية اليتيم السوري باسطنبول برعاية جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، التحية إلى كل أبناء الشعب السوري، الذي يضحى منذ 60 سنة ، وبمئات الالاف من الشهداء، مؤكداً أن هذا الشعب عانى من الظلم كثيرا في سبيل الحرية والكرامة.

وطالب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حكام العرب والمسلمين أن يعلنوا عاصفة حزم عسكرية وسياسية ولا يتركوا المسألة للجانب الإنساني فقط، مشيرا إلى أن القضية أكبر من أن تكون إغاثية، كما طالب الشعوب العربية بعاصفة حزم انسانية.

وأضاف: يجب على المجاهدين جميعاً أن يتحدوا, فهم سيتحملون المسئولية أمام الله اذا لم يتحدوا، فبقاء نظام بشار الفاسد الظالم حتى الآن سببه عدم اتحادهم، فليكن ولاؤكم لله ثم لهذا الوطن وليس للقاعدة أو أي تنظيم اخر.

وكانت شبكة رعاية اليتيم قد أقامت في نهاية مايو الماضي اللقاء التعريفي الأول لها في مدينة أنطاكية جنوب تركيا، بحضور حوالي 40 مؤسسة وجمعية خيرية، حيث طرح الشيخ صلاح الجار الله فكرة شبكة رعاية اليتيم، وسلّط الضوء على أهمية تنسيق الجهود والتعاون بين مختلف الجهات المهتمة باليتيم السوري.