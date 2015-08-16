البث الحي
منوعات

القره داغي: أطالب الشعوب العربية بعاصفة حزم إنسانية

16/8/2015

طالب الدكتور علي القره داغي, الأمين العا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, الشعوب العربية أن يعلنوا عاصفة حزم إنسانية لمساعدة الشعب السوري.

ووجه داغي خلال كلمته التي ألقاها  في حفل  تدشين اللجنة التحضيرية لشبكة رعاية اليتيم السوري باسطنبول  برعاية جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، التحية إلى كل أبناء الشعب السوري، الذي يضحى منذ 60 سنة ، وبمئات الالاف من الشهداء،  مؤكداً أن هذا الشعب عانى من الظلم  كثيرا في سبيل الحرية والكرامة.

 وطالب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حكام العرب والمسلمين أن يعلنوا عاصفة حزم عسكرية وسياسية ولا يتركوا المسألة للجانب الإنساني فقط، مشيرا إلى أن القضية أكبر من أن تكون إغاثية، كما طالب الشعوب العربية بعاصفة حزم انسانية.

وأضاف: يجب على المجاهدين جميعاً أن يتحدوا, فهم سيتحملون المسئولية أمام الله اذا لم يتحدوا، فبقاء نظام بشار الفاسد الظالم حتى  الآن سببه عدم اتحادهم، فليكن ولاؤكم لله ثم لهذا الوطن وليس للقاعدة أو أي تنظيم اخر. 

 وكانت شبكة رعاية اليتيم قد أقامت في نهاية مايو الماضي اللقاء التعريفي الأول لها في مدينة أنطاكية جنوب تركيا، بحضور حوالي 40 مؤسسة وجمعية خيرية، حيث طرح الشيخ صلاح الجار الله فكرة شبكة رعاية اليتيم، وسلّط الضوء على أهمية تنسيق الجهود والتعاون بين مختلف الجهات المهتمة باليتيم السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط