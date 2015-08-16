العبادي يلغي 11 منصبا حكوميا في خطة إصلاحية

رئيس الوزراء العراقي – حيدر العبادي

ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (الأحد) 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة إصلاحات أعلنها الأسبوع الماضي وأقرها البرلمان، بحسب بيان إعلامي لمكتبه .

وجاء في البيان إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا" وذلك عبر إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها أربعا فقط.

وألغى العبادي وزارة حقوق الانسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة إضافية.

كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الإصلاحات لمكافحة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي ووافق عليها البرلمان الثلاثاء، بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة ودعوة المرجع الشيعي الأعلى "آية الله علي السيستاني" العبادي ليكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد.