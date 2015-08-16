العبادي يحيل قادة عسكريين للمحاكمة بعد تخليهم عن الرمادي

حيدر العبادي, رئيس الوزراء العراقي – الجزيرة

وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد على قرار المجلس التحقيقي بإحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الرمادي.

وكانت الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بغرب البلاد قد سقطت في يد تنظيم الدولة في مايو أيار في أكبر انتكاسة لقوات الأمن العراقية في نحو عام.

ونشر البيان على الموقع الرسمي للعبادي الذي أطلق الأسبوع الماضي حملة إصلاحات شاملة تهدف لمكافحة الفساد وسوء الإدارة.

ونشر بيان على الموقع الرسمي للعبادي الذي أطلق الأسبوع الماضي أن "المجلس التحقيقي استمع إلى إفادات أكثر من 100 من الضباط والقادة والمراتب"، مشيرا إلى أن "التقرير عرض خلاصة لما حصل في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها للفترة من 14 إلى 17 آيار (مايو) 2015".

وأَضاف أن "المجلس التحقيقي أصدر قرارات بإحالة عدد من القادة الى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر خلافا للتعليمات، بالرغم من صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب"، في إجراء يأتي على ما يبدو في إطار الإصلاحات الأخيرة التي بدأها العبادي.

وفي سياق آخر أدت سلسلة تفجيرات في أنحاء بغداد إلى مقتل 24 شخصا على الأقل أمس السبت بعد يومين من أعنف هجوم في العاصمة العراقية منذ تولي رئيس الوزراء حيدر العبادي منصبه قبل عام.

وقع الهجوم الأعنف في حي الحبيبية الشيعي حيث قتل 15 شخصا عندما انفجرت سيارة ملغومة قرب منطقة مفتوحة تعرض فيها سيارات للبيع.

وقال ضابط الشرطة مرتضى عبيد علي في موقع الانفجار الذي تسبب ايضا في اصابة 35 شخصا "أظهرت التحقيقات بناء على لقطات من احدى كاميرات المراقبة رجلا يوقف سيارة بيضاء ويتسلل الى كشك شاي قريب. وبعد خمس دقائق انفجرت السيارة."

ويقع حي الحبيبية قرب مدينة الصدر التي شهدت انفجار شاحنة ملغومة أودى بحياة أكثر من 70 شخصا يوم الخميس الماضي في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.