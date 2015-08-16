إيطاليا: ارتفاع عدد المختنقين بالزورق إلى 49 شخصا

مهاجرون غير نظاميين – أرشيف

ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا اختناقا (السبت) على متن زورق صيد قبالة السواحل الليبية إلى 49 قتيلا ، حسب وسائل إعلام إيطالية.

كانت البحرية الإيطالية عثرت على جثث المهاجرين ظهر السبت وأكدت مقتل نحو أربعين منهم على الأقل، من بين نحو 300 مهاجر كانوا على متن الزورق.

ونقل الناجون، إضافة الى جثث رفاقهم، إلى سفينة نرويجية وتصل صباح الاثنين إلى ميناء قطنة.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا (الأحد) أن القتلى الذين قضوا ـ على الأرجح ـ اختناقا جراء انبعاثات الوقود كانوا في معظمهم رجالا متزوجين انتقلوا إلى الطبقات السفلى في المركب تاركين أماكنهم على سطحه لزوجاتهم.

وتقل السفينة النرويجية أيضا 103 مهاجرين غير شرعيين أنقذتهم سفينة ألمانية (السبت).