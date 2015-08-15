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هيئة الدفاع عن مرسي تطعن على حكمي الإعدام والمؤبد

15/8/2015

الرئيس المعزول محمد مرسي
 

قال المحامي عبد المنعم عبد المقصود إنه ومحامين آخرين تقدموا يوم السبت أمام محكمة النقض المصرية بطعن على حكمين صدرا بالإعدام والسجن المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضيتي اقتحام السجون والتخابر.

وأضاف أن فريق الدفاع أورد في مذكرتي الطعن اللتين تقدم بهما لمحكمة النقض 69 سببا للطعن على حكم قضية اقتحام السجون و111 سببا للطعن على حكم قضية التخابر.

وبموجب القانون يجب أن تطعن النيابة العامة أيضا على أحكام الإعدام.

ولمحكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد أن ترفض الطعون وتؤيد أحكام محكمة الجنايات أو ترفض الطعون وتأمر بإعادة المحاكمتين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو حزيران بإعدام مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية تتصل باقتحام سجون والهروب منها خلال ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

كما عاقبت نفس المحكمة مرسي وبديع بالسجن المؤبد وحكمت بالإعدام شنقا على خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة في قضية تتصل بالتخابر مع منظمات أجنبية من بينها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

ولم يوكل مرسي محاميا للدفاع عنه في أي من القضايا التي يحاكم فيها قائلا إنه يرفض الاعتراف بشرعية المحاكم وإنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد. وتوكل المحاكم محامين منتدبين من نقابة المحامين للدفاع عنه.

وكان المحامي عبد المقصود المنتمي للإخوان المسلمين يدافع عن عدد من المتهمين الآخرين في القضيتين لكنه قال إنه تقدم وزملائه بالطعن على الحكمين نيابة عن مرسي أيضا بموجب توكيلات سابقة من الرئيس المعزول.

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