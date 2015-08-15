منتدى رابعة الدولي يكرم أردوغان و50 شخصية مناهضة للانقلاب

المتتدى كرم أكثر من 50 شخصية مناهضة للانقلاب العسكري – الأناضول

منح منتدى رابعة الدولي جوائز لأكثر من 50 شخصية في مجالات السياسة والفن والرياضة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، أبرزها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، لمواقفهم المناهضة للانقلاب العسكري بمصر والداعمة لضحاياه.

جاء ذلك خلال حفل توزيع "جوائز رابعة" الذي نظمه المنتدى، مساء أمس الجمعة، بالتعاون مع جمعية "ديوان" للتعليم والبحوث" التركية، في مدينة إسطنبول، بمناسبة "يوم رابعة العالمي".

وأوضحت نائبة وزيرة الأسرة والسياسيات الاجتماعية التركية "جيغدم أردوغان أطابيك" في كلمة لها خلال الحفل أن "رابعة" تعد صحوة العالم الإسلامي و نهوضه من جديد، ووحدة وتضامن المضطهدين.

وأشارت المسؤولة التركية إلى أن العالم الغربي لم يظهر موقفاً قائما على مبادئه ضد الانقلاب العسكري في مصر، بحسب قولها، مشيدة بموقف بلادها الرافض لذلك الانقلاب.

وقرأت "أطابيك" رسالة للرئيس "أردوغان"، نيابة عنه، بمناسبة "يوم رابعة العالمي، وذكر فيها الرئيس التركي "النضال الديمقراطي والحر والمشرف الذي بدء في ميدان رابعة رفضاً للانقلاب الذي نُفذ ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي".

ودعا "أردوغان" بالرحمة لجميع المصريين الذين قُتلوا في سبيل تلك القضية، متمنياً الخلاص للمصريين الذين يتعرضون للظلم في السجون المصرية، وللمحكوم عليهم بالإعلام، مشيراً إلى أن "النضال الديموقراطي والعادل والحر والمشرف الذي بدأه الشعب المصري يشكل مثالاً يحتذى به من قبل العالم بأسره".

وأعرب "أردوغان" عن ثقته في "أن الشعب المصري العزيز، وبرغم كافة الصعوبات لن يتخلى عن طريق العقل والضمير والقانون ضد الانقلابيين والظالمين".

من جانبه، قال المتحدث باسم منتدى رابعة الدولي "عبدالرحمن ديليباك" إن "مصر تشهد مأسي ومجازر" مؤكداً "ضرورة اعتبار ما حدث في ميدان رابعة قبل عامين ليس هزيمة وإنما خطوة أولى على طريق النصر" وأكد "ديليباك" أنهم سيواصلون اعتبار "محمد مرسي" هو الرئيس الشرعي المنتخب لمصر، بحسب قوله.

بدوره، قال منسق المنتدى جيهانغير إيشبيلير: "يجب أن نمتلك قدرة التصدي للإرهاب، والانقلابات، والأنظمة الوحشية، والمحتلين، والظلمة في العالم الإسلامي، وعلينا أن نتحالف من أجل ذلك، وأن ندرك أن أكبر عدو لنا هو التنازع والأعداء الداخليون".

وكان منسق منتدى رابعة العالمي "إيشبيلير" قال الأربعاء الماضي إن المنتدى سينظم فعاليات مختلفة في أكثر من 30 بلدًا، بينها تركيا، بمناسبة "يوم رابعة العالمي" الذي يصادف 14 من آب/ أغسطس، مشيراً إلى أن "يوم رابعة العالمي" أُعلن العام الماضي ليصادف ذكرى مجزرة ميدان رابعة العدوي، التي وقعت قبل عامين في مصر.

يشار إلى أن "منتدى رابعة العالمي"، تأسس في سبتمبر/ أيلول 2013 بمدينة اسطنبول التركية، ويهدف إلى "بناء عالم جديد يسوده العدل والسلام، ومواجهة الظلم، ورفض الانقلابات، وتعزيز حقوق الإنسان" وفق ما أعلنه القائمون عليه، وهم مجموعة من النشطاء في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.