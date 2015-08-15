مصر تفتح معبر رفح أربعة أيام الأسبوع الجاري

معبر رفح البري

قال مسؤول فلسطيني في قطاع غزة، إن السلطات المصرية، ستفتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين لمدة أربعة أيام، الأسبوع الجاري.

وقال خالد الشاعر، مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني قرارها فتح معبر رفح، في كلا الاتجاهين، لمدة 4 أيام بدءا من يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس.

وأضاف الشاعر إن "السفر سيكون للطلبة، والمرضى، وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية".

وكان مصدر أمني مصري، قد قال في وقت سابق، إن السلطات الأمنية تلقت تعليمات بفتح معبر رفح، ابتداءً من الاثنين 17 أغسطس/آب إلى الخميس 20 من الشهر نفسه في كلا الاتجاهين.