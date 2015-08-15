البث الحي
منوعات

مسيرة بالسيارات بلندن في الذكرى الثانية لفض رابعة

15/8/2015

احتشد العشرات من أبناء الجالية المصرية بلندن لإحياء  الذكرى الثانية لفض ميداني رابعة العدوية والنهضة ، ضمن فاعليات أطلقوا عليها مسيرات السيارات حول العالم.

وقال  الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة للجزيرة مباشر إن كل الكيانات الثورية والجمعيات الحقوقية وكافة المنظمات والجمعيات الحقوقية تعمل على قدم وساق لإبراز الانتهاكات التي حدثت في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013.

وأشار سويدان إلى أنه من الناحية القانونية فإن هناك العديد من الدعاوى التي رفعت على الحكومة المصرية لارتكابهم جرائم قتل جماعي، إلا أن السيسي تمت تنحيته من هذه الدعاوى لأسباب سياسية، لكن جميع أعضاء الحكومة المصرية معرضون للاعتقال عقب وصولهم إلى لندن.

وأضاف  ابراهيم منير، القائم بأعمال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، إن ما حدث في فض اعتصام رابعة يظهر حقيقة  النظام في مصر، فلا يمكن لأحد ان يتصور أن يقتل الناس بهذا الشكل وتحرق جثثهم.

 وفي إجابته على سؤال حول المصالحة أو أي مفاوضات مع النظام الحالي في مصر، قال  منير إن القائمين على الحكم في مصر "مجموعة ظالمه باغية ولا يمكن أن نتفاوض معها إلا إذا عاد الحق إلى أهله" حسب قوله.

يذكر أن عددا من أبناء الجالية المصرية قد نظموا السبت عدة فعاليات في بعض الدول الأوربية، منها ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وعدد من عواصم الدول الغربية، تزامنا مع الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة العدوية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)