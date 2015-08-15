مسيرة بالسيارات بلندن في الذكرى الثانية لفض رابعة

احتشد العشرات من أبناء الجالية المصرية بلندن لإحياء الذكرى الثانية لفض ميداني رابعة العدوية والنهضة ، ضمن فاعليات أطلقوا عليها مسيرات السيارات حول العالم.

وقال الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة للجزيرة مباشر إن كل الكيانات الثورية والجمعيات الحقوقية وكافة المنظمات والجمعيات الحقوقية تعمل على قدم وساق لإبراز الانتهاكات التي حدثت في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013.

وأشار سويدان إلى أنه من الناحية القانونية فإن هناك العديد من الدعاوى التي رفعت على الحكومة المصرية لارتكابهم جرائم قتل جماعي، إلا أن السيسي تمت تنحيته من هذه الدعاوى لأسباب سياسية، لكن جميع أعضاء الحكومة المصرية معرضون للاعتقال عقب وصولهم إلى لندن.

وأضاف ابراهيم منير، القائم بأعمال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، إن ما حدث في فض اعتصام رابعة يظهر حقيقة النظام في مصر، فلا يمكن لأحد ان يتصور أن يقتل الناس بهذا الشكل وتحرق جثثهم.

وفي إجابته على سؤال حول المصالحة أو أي مفاوضات مع النظام الحالي في مصر، قال منير إن القائمين على الحكم في مصر "مجموعة ظالمه باغية ولا يمكن أن نتفاوض معها إلا إذا عاد الحق إلى أهله" حسب قوله.

يذكر أن عددا من أبناء الجالية المصرية قد نظموا السبت عدة فعاليات في بعض الدول الأوربية، منها ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وعدد من عواصم الدول الغربية، تزامنا مع الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة العدوية.