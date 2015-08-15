البث الحي
منوعات

فولفسبورج حامل اللقب يواجه بايرن في كأس المانيا

15/8/2015

دييتر هيكينج المدير الفني لفريق فولفسبورغ الألماني
 

يستقبل فولفسبورج حامل اللقب غريمه بايرن ميونيخ بطل الدوري في أبرز مواجهات الدور الثاني لكأس المانيا لكرة القدم بعدما سحبت القرعة يوم الجمعة.

وسيلتقي فولفسبورج الذي فاز على بروسيا دورتموند الموسم الماضي لينتزع أول القابه في كأس ألمانيا كما حصل على لقب الوصيف في الدوري مع بايرن في مواجهة من جولة واحدة في 27 أو 28 اكتوبر تشرين الاول.

وفاز العملاق البافاري الذي بدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بانتصار ساحق بخماسية دون رد على هامبورج يوم الجمعة بكأس المانيا 17 مرة وهو رقم قياسي.

وسيلتقي شالكه مع بروسيا مونشنجلاباخ في مباراة أخرى بين فريقين من الدرجة الاولى بينما سيواجه دروتموند منافسه بادربورن المنتمي للدرجة الثانية.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)