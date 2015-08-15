فولفسبورج حامل اللقب يواجه بايرن في كأس المانيا

دييتر هيكينج المدير الفني لفريق فولفسبورغ الألماني

يستقبل فولفسبورج حامل اللقب غريمه بايرن ميونيخ بطل الدوري في أبرز مواجهات الدور الثاني لكأس المانيا لكرة القدم بعدما سحبت القرعة يوم الجمعة.

وسيلتقي فولفسبورج الذي فاز على بروسيا دورتموند الموسم الماضي لينتزع أول القابه في كأس ألمانيا كما حصل على لقب الوصيف في الدوري مع بايرن في مواجهة من جولة واحدة في 27 أو 28 اكتوبر تشرين الاول.

وفاز العملاق البافاري الذي بدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بانتصار ساحق بخماسية دون رد على هامبورج يوم الجمعة بكأس المانيا 17 مرة وهو رقم قياسي.

وسيلتقي شالكه مع بروسيا مونشنجلاباخ في مباراة أخرى بين فريقين من الدرجة الاولى بينما سيواجه دروتموند منافسه بادربورن المنتمي للدرجة الثانية.