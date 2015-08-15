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عودة مظاهر الحياة إلى عدن بعد سيطرة المقاومة عليها

15/8/2015

عاد المواطنون اليمنيون إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بعد سيطرة المقاومة والقوات الحكومية على مدينة عدن واستردادها من الحوثيين، وقد غصت الشواطئ بآلاف العائلات من مختلف مناطق المدينة، بعد أشهر من الحرمان بسبب الحرب.

وقال أحد المواطنين "نأمل أن يكون هناك تنمية حقيقية واخلاص لهذا الوطن، فخيرة شبابها قد ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن الغالي".

وأضاف آخر إن الأوضاع في البلاد كانت سيئة للغاية، وأنهم كانوا محاصرين في مناطقهم، إضافة إلى انقطاع المياه والكهرباء بشكل دائم لكن كل شيء الان على ما يرام.

وقالت مواطنة يمنية: "كنا لا نستطيع الخروج من المنازل إلا أن الوضع تحسن بشكل كبير الان.

يذكر أن المقاومة الشعبية قد أحكمت سيطرتها على مدينة عدن بعد معارك جرت الأثنين الماضي مع مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع عبدالله صالح

وكان المتحدث باسم المقاومة الشعبية قد أعلن السيطرة على حي التواهي بعدن ، وهي اخر  المناطق التي كانت تحت سيطرة الحوثيين.

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