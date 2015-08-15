رجل في زي دب يدفع دبة وصغيريها للهرب

رجل يرتدى زى دب – رويترز

قال مسؤول أمريكي إن رجلا ارتدى زي دب كاملا اقترب من دبة وصغيريها وسط دهشة المتفرجين قرب نهر في ولاية ألاسكا قبل أن يخيف عامل الحيوانات لدفعها للهرب قبل أن يصاب أي طرف بأذى.

وقال "كارل كوتش" عالم الأحياء المساعد في إدارة الأسماك والطرائد بالولاية إن الرجل الذي كان يرتدي الزي الواقعي اقترب في لحظة ليصبح على بعد 3 أمتار من صغيري الدبة خلال المواجهة الغريبة والخطيرة .



وذكر كوتش أن المتفرجين كانوا يقفون على مسافة آمنة ويراقبون الدبة وصغيريها عند حاجز على نهر تشيلكوت قبل أن يظهر الرجل في زيه فجأة، الأمر الذي أثار ذعر بعض المتفرجين الذين أعتقدوا أنه دب حقيقي, وكثيرا ما يذهب الناس إلى ذلك الموقع لمشاهدة الدببة وهي تقتات على الأسماك.