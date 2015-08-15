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خبراء تربية: الحيونات الأليفة فى المنزل تزيد من حركة الطفل

15/8/2015

قالت "رانيا الصوالحى" مستشارة أسرية ومدربة تربوية, إن الرفق بالحيوان فريضة غائبة وقيمة إجتماعية وتربوية مفقودة, مشيرة إلى أن الإسلام فرض الإحسان إلى الحيوان, والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة دخلت النار فى هرة حبستها.

وأشارت "رانيا الصوالحى"  خلال مشاركتها فى "ساعة صباح" بقناة "الجزيرة مباشر" إلى أنه لابد من وجود نظام توعوى بطريقة الرفق بالحيوان داخل المنزل لما يحتاج الحيوان إليه من إهتمام.

وأضافت أن الحيونات الأليفة فى المنزل تزيد من مناعة الأطفال وتنمى قدراتهم فى الحركات والقراءة.

ودعت المستشارة الأسرية الآباء الى حث أطفالهم على قراءة القصص المتعلقة برفق الحيوان وأن يكونو قدوة أمام أطفالهم, واستخدام الأدوات المناسبة للتخلص من الحشرات. مشددة على عدم استخدام العنف مع الطفل إذا اعتدى على الحيوان لكى لايتعلم  الطفل العنف.

من جانبها قالت "لمياء إبراهيم" مديرة روضة النبراس, إن قيمة الرفق بالحيوان مهمة لدى الإنسان كونها تجعله رحيما بباقى المخلوقات, مشيرة الى أن ارتباط الطفل بالحيوان يجعلة حريص على النظافة الشخصية وغسل اليدين نتيجة لتعلم ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر
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