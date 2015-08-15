حركة أحرار الشام تعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع الجيش السوري

حركة أحرار الشام _ الجزيرة نت

أعلنت حركة أحرار الشام السورية المعارضة اليوم السبت وقف إطلاق النار مع الجيش السوري وجماعة حزب

الله اللبنانية في بلدة وقريتين شيعيتين.

وقال أحمد قره علي المتحدث باسم الحركة إن تحالفا لجماعات معارضة بدأ تصعيد العمليات العسكرية.

وكان وقف إطلاق النار صمد منذ صباح يوم الأربعاء في بلدة الزبداني قرب الحدود مع لبنان وقريتين شيعيتين في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وقالت مصادر من الجانبين إن المحادثات استهدفت تأمين أنسحاب مقاتلي المعارضة من البلدة وخروج المدنيين من القريتين.

ولم يرد تعليق فوري من حزب الله أو الجيش السوري. وكانت الحركة تقود المفاوضات نيابة عن مقاتلي المعارضة.