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تباين لون العين الواحدة عند أطفال أتراك يثير الاستغراب

15/8/2015

ظاهرة تباين لون العينين في تركيا
 

يستغرب كل من يزور قضاء "كوكصون" في ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب)، عندما يلتقي بأطفال أسرتين مختلفتين وذلك بسبب تباين لون أعينهم بين اللونين الأزرق والبني.

أسرة "أكيل" رزقت بطفلين، البنت "أليف" (3 أعوام) والولد "ياسين" (7 أعوام) إحدى عينيهما زرقاء والأخرى بٌنية اللون، في حين تسكن في نفس الحي بالقضاء، عائلة "أطلي" التي لها ثلاثة بنات "جميلة " (19 عاماً)، و"نورجان" (15 عاماً)، و"خديجة" (22 عاماً)  ألوان أعينهن متباينة أيضا على نفس الشاكلة.

 وأوضحت الأم "خديجة أكيل"، أنها رُزقت بخمسة أطفال، اثنين منهم أعينهم  متباينة اللون منذ الولادة، ولا يعانيان من أي مشاكل في الرؤية، بينما الثلاثة الآخرين أعينهم عادية.

وقالت "أكيل": "ألوان أعين طفليّ ملونتين منذ الولادة، ولذلك لم نشعر بالحاجة للذهاب إلى أي جهة لمعاينتهم، وأشعر بالسعادة كلما أنظر إلى عيون أطفالي".

ومن أسرة "أطلي" أشارت جميلة أنها وشقيقتيها الكبيرة، والصغيرة، أعينهن متباينتين في اللون، مضيفة بالقول :"إنه لشعور جميل أن تكون عيوننا مختلفتين،  والمثير إننا لا نعاني من أي مشاكل في الرؤية".

من جانبه أفاد البروفسور "كوكهان أوزدمير" الأستاذ في جامعة "قهرمان مرعش سوتجي إمام، أن تباين ألوان عيون الأطفال منذ الولادة  تعد ظاهرة "نادرة"، مضيفاً بالقول :"ينبغي إجراء بحوث، لمعرفة ما إذا كان  التباين في لون العين حالة فسيولوجية، أم أنها حالة ترتبط بمرض ما".

تجدر الإشارة إلى أن اختلاف لون العينين هي حالة توجد عند البشر كما عند الحيوانات، هذه الحالة تتصف بالجمال الأخاذ وغرابة المنظر في آن واحد, و يطلق على الحالة التي يكون فيها لون كلتا العينين عند نفس الشخص مختلف اسم (التباين).

وهذه الظاهرة ناتجة عن نقص أو زيادة صبغة الميلانين في العين، و هناك نوعان من هذه الحالة: الاختلاف الكامل حيث يكون لون العينين مختلف تماما، و النوع الآخر هو الاختلاف الجزئي، وفيه يكون لون العينين مختلف الى حد ما و ليس مختلف كليا.
 
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