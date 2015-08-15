المقاومة الشعبية تفرض سيطرتها على مبنى محافظة تعز

أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية سيطرتها على مبنى محافظة تعز وعن تقدمها في عدة مناطق بشبوة (شرق) كما سيطر مسلحو المقاومة خلال الساعات الماضية على جبل الوعش الإستراتيجي المطل على حي عصيفرة وشارعي الأربعين والستين في مدينة تعز.

وقال أحد قيادات المقاومة الشعبية إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عشرين حوثيا في عدة جبهات بمحافظة تعز, وأضاف: من بين الجبهات التي قتل فيها الحوثيون جبل صبر المطل على مدينة تعز مركز المحافظة من الناحية الجنوبية، وجبهة الضباب وشارعي الستين والأربعين. وأشار إلى أن قتلى وجرحى من مسلحي المقاومة سقطوا أيضا أثناء هذه المواجهات العنيفة، من دون ذكر رقم محدد.

وفي لقاء خاص للجزيرة مباشر مع عناصر المقاومة الشعبية من أمام مبنى محافظة تعز قال" نبيل الأديمى" أحد قيادات المقاومة الشعبية, إنهم مستمرون في زحفهم لتحرير باقي مدن المحافظة, مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تنسيق بين المقاومة وقيادة التحالف، ولكن يوجد هناك تنسيق بين قيادات المقاومة الشعبية.

من جهة أخرى، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها في عدن بعد سيطرة المقاومة والجيش الوطني على المدينة بشكل كامل.