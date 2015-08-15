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الضاري: العراق يشهد احتلالا إيرانيا غير معلن

15/8/2015

مؤتمر هيئة علماء المسلمين
 

قال "المثنى الحارث الضاري" رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق، إن البلاد تشهد "احتلالا إيرانيا غير معلن".

وأضاف الضاري، خلال مؤتمر عقدته الهيئة في العاصمة الأردنية عمان، للإعلان عن مبادرة "مشروع العراق الموحد" إن الشعب العراقي تعرض لما يكفي من أنواع الظلم والقتل والفساد، كما أقحم في حروب بالوكالة تستنزف طاقاته وتهلك أبناءه.

وانتقد الضاري أطراف العملية السياسية في العراق، مؤكدا أنهم فشلوا على مدار 13 عاما في إدارة أمور البلاد، وهو ما أدى بها إلى الإفلاس والفشل.

وتتضمن المبادرة التي أعلنها الضاري خلال المؤتمر، الدعوة إلى لقاءات موسعة لمختلف الأطياف السياسية في العراق، بالإضافة إلى الدعوة لعقد مؤتمر شامل يبلور حلا سياسيا للوضع في العراق، يتمحور حول التمسك بوحدة العراق وبناء الدولة الحديثة الجامعة لكل العراقيين.

وأشار الضاري إلى أن المشروع كفيل بحل مأساة العراق ونبذ الطائفية، بالإضافة إلى أن الظروف العربية والدولية مواتية لإنجاح المبادرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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