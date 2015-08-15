الرئيس العراقي يوقع على إعدام 21 مدانًا بـ "جرائم إرهابية "

الرئيس العراقي يصدق على إعدام 21 مداناً بجرائم "إرهابية" – الأناضول – أرشيف

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، عن تسلمها 21 مرسوماً جمهورياً، موقعًا من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم" بإعدام مدانين بـ "جرائم إرهابية" مشيرة إلى أن تنفيذ الأحكام سيتم بعد ورود موافقة الادعاء العام.

ودعا وزير العدل العراقي "حيدر الزاملي" في بيان له، جهاز الادعاء العام الإسراع بإرسال الموافقة الخاصة بتنفيذ أحكام الإعدام على كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لأداء دورها التنفيذي بتطبيق القصاص العادل بحق كل من يثبت القضاء ضلوعه في جرائم بحق الأبرياء.

وكان الرئيس العراقي "فؤاد معصوم" قد أعلن الخميس الماضي، مصادقته على أحكام الإعدام الخاصة بالمدانين، مؤكّدا وجود 700 حكم بالإعدام تنتظر مصادقته عليها.

وأشار معصوم إلى أنه يواجه اتهامات من قبل أطراف سياسية وشعبية، بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام، وأنه يسير على خطى سلفه "جلال طالباني" الذي رفض المصادقة عليها، وفوض نائبه بتولي المهمة.

وكانت السلطات العراقية قد أعادت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع العام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة, وسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها: الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وجرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، في الـ8 من الشهر الماضي حكما بالإعدام شنقا بحق 24 متهما بالمشاركة في تنفيذ ما يعرف بـ"مجزرة سبايكر" التي قتل فيها نحو 1700 منتسب أمني وطالب عسكري بقاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين (شمال) .