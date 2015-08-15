الجزيرة مباشر تلتقي أسر ضحايا فض رابعة

التقت كاميراالجزيرة مباشر عددا من أسر ضحايا فض اعتصام رابعة وذلك في الذكرى الثانية للمجزرة.

وقالت هناء محمود زوجة سعد العرابي أحد ضحايا مذبحة فض اعتصام رابعة خلال لقاء على الجزيرة مباشر إن زوجها كان يمتاز بحسن الخلق، وكان من أوائل المعتصمين بميدان رابعة العدوية، وكان يتمنى الشهادة دائما الى ان تلقاها يوم فض الميدان.

وقالت والدة المهندس محمود السنهوتي، أحد الذين قتلوا في رابعة، إن نجلها كان يخدم الناس جميعا، وأنها فخورة به، وسعيدة بموته في رابعة، وأنه ترك سيرة جيدة لها.

وقالت زوجة أحمد عبدالجواد الذي قتل يوم فض رابعة، أن زوجها كان موجودا بالميدان يوم الفض، وأنها حاولت الاتصال به كثيرا، إلا أنهم تلقوا خبر موته بطلق ناري في الصدر.