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استمرار الجهود لحل مشكلات النازحين بريف حماة

15/8/2015

تتواصل جهود المجلس المحلي في بلدة كفر نبودة بريف حماة، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الأعمال الخدماتية لسكان البلدة.

وتشمل جهود المجلس تخفيف معاناة السكان، عن طريق ردم الحفر وإزالة أكوام القمامة التي تسببت في انتشار الكثير من أنواع الحشرات والأمراض، بالإضافة إلى معالجة مشكلة نقص المياه، عن طريق البدء في حفر بئر للمياه الجوفية.

وتسكن البلدة مجموعات من النازحين من مناطق متفرقة من سوريا، هربا من القتال الدائر بين قوات المعارضة وجيش النظام، وتتولى عدد من المنظمات الخيرية مساعدتهم.

ويقول المسئولون عن المجلس المحلي، إن البلدة تم تقسيمها إلى عدة قطاعات، تتولى كل قطاع منها منظمة خيرية، كما وزعت نحو 5000 سلة غذائية للسكان في رمضان الماضي، بالإضافة إلى معونات أخرى.

ويشارك السكان في أعمال حفر بئر المياه بشكل تطوعي من كافة عائلات البلدة.

بينما تستمر مشكلة انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى نقص الخدمات الطبية، حيث تقتصر على نقطة طبية تقدم الإسعافات الأولية. وينوي المجلس المحلي تحويلها إلى مستشفى لخدمة البلدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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