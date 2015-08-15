إمبراطور اليابان يعبر عن "ندمه العميق" بشأن الحرب العالمية

إمبراطور اليابان أكيهيتو

عبر إمبراطور اليابان (81 عاما) عن "ندمه العميق" بشأن الحرب العالمية الثانية خلال احتفالات الذكرى السبعين السبت. وقال الإمبراطور أكيهيتو "أتذكر الماضي مع شعور بالندم العميق على الحرب الأخيرة وآمل صادقا في ألا تتكرر مآسي الحرب أبدا".

وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الإمبراطور أكيهيتو البالغ من العمر 81 عاما هذه العبارة في مراسم في ذكرى استسلام اليابان في 1945، حسبما أكدته وسائل إعلام يابانية.

وقال الإمبراطور أكيهيتو "أتذكر الماضي مع شعور بالندم العميق على الحرب الأخيرة وأمل صادق في ألا تتكرر مآسي الحرب أبدا". وأضاف "أعبر مع كل البلاد، عن ألمي الحقيقي لكل الذين سقطوا في ميدان القتال وأصلي من أجل التطور المقبل في البلاد والسلام العالمي".

وتابع "جنبا إلى جنب مع شعبنا أقدم تعازي الحارة لكل من فقدوا حياتهم في الحرب سواء في ساحات المعارك أو غيرها وأصلي من أجل السلام العالمي ومن أجل استمرار نمو بلادنا."

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعرب الجمعة عن أسفه العميق لضحايا الحرب العالمية الثانية، قائلا أن الاعتذارات التي قدمتها بلاده في السابق "ثابتة" لكنه أكد أن الأجيال المقبلة يجب أن لا تكون محكومة بتقديم اعتذارات عن ماضي بلادها العسكري، ما أثار غضب بكين وبيونغ يانغ.

ولا تزال ذكرى الحرب تلاحق اليابان في علاقاتها بالصين وكوريا الجنوبية اللتين عانتا تحت الاحتلال الياباني الذي اتسم أحيانا بالوحشية والحكم الاستعماري قبل هزيمة طوكيو عام 1945.

وكثيرا ما يدعو أكيهيتو لعدم نسيان المعاناة بسبب الحرب وحاول الترويج للمصالحة مع دول آسيوية. وأثارت تصريحاته اهتماما متزايدا في وقت يبدو فيه آبي وكأنه يتبنى لغة خطاب أقل ميلا للاعتذار عن ماضي اليابان.

وعبر أكيهيتو عن أسفه من قبل لكن ليس خلال الخطاب السنوي. ويحظر الدستور على الإمبراطور أن يلعب أي دور سياسي لذا فينبغي عليه أن يصيغ عباراته بعناية.

وقدم آبي يوم السبت قربانا لمزار لقتلى الحرب في ذكرى مرور 70 عاما على هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية ولكنه لم يقم بزيارة شخصية لهذا المزار الذي يُنظر إليه في الصين وكوريا الجنوبية على أنه رمز للماضي العسكري لطوكيو.