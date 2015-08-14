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4 قتلى في سقوط طائرة للجيش المصري قرب واحة سيوة

13/8/2015

صور بثها المتحدث العسكري لاستهداف مسلحين

أعلن الجيش المصري سقوط طائرة عسكرية له  أثناء مسلحين بحسب بيان له قرب واحة سيوة بمحافظة مطروح  غرب البلاد ، وذلك نتيجة عطل فني مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها واصابة اثنين اخرين.

وقال المتحدث العسكري في بيان نشر على صفحته على فيسبوك  أن القوات تمكنت من تدمير أربع عربات تابعة لـ" متشددين" بمنطقة سترة الواقعة جنوب شرقي واحة سيوة  فضلا عن ضبط خمس عربات أخرى، ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

وقد أرفق  بالبيان صورتان التقطتا من طائرة عسكرية ، وتظهر الأولى سيارة نقل أثناء سيرها في الصحراء وتظهر الأخرى سيارة مشتعلة وتتصاعد منها أعمدة الدخان. 

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