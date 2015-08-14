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معارضون مصريون: السلطة القضائية شريكة في انتهاكات النظام

14/8/2015

مؤتمر تحالف دعم الشرعية
 

عقد تحالف دعم الشرعية، والمجلس الثوري المصري، والبرلمان المصري بالخارج، ومجموعة "قضاة من أجل مصر" مؤتمرا صحفيا بمدينة اسطنبول التركية، تحت عنوان "رابعة والنهضة.. دماء لا تنسى" تزامنا مع حلول الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال "مجدي سالم" القيادي بتحالف دعم الشرعية، إن ما حدث في مصر من انقلاب ومذابح جاء بمباركة دولية.

وأضاف "سالم" أن المعارضين للانقلاب كانوا يستبعدون أن تقوم قوات الجيش والشرطة "بهذه الجريمة البشعة" على حد وصفه، رغم تحذير البعض من ذلك، لكن التقديرات في ذلك الوقت كانت أن الجيش المصري لن يكون "خنجرا في ظهر المصريين" حسب قوله.

وقال "أحمد عامر" القيادي بالمجلس الثوري المصري، إن النظام المصري انقلب على دول الخليج التي كان يبتزها ويحصل منها على المليارات، لكنه أصبح الآن حليفا لإيران، وسمح بتنظيم فعاليات للحوثيين في القاهرة. مؤكدا أن الثورات في أمريكا اللاتينية استغرقت وقتا لتنتصر، وأن الثورة المصرية ستنتصر.

وطالب المستشار محمد عوض، المتحدث الرسمي باسم حركة "قضاة من أجل مصر" بأن يقف الثوار صفا واحدا لمواجهة ما سماه "المذابح المتكررة في مصر" متهما السلطة القضائية بالمشاركة في انتهاكات النظام، عن طريق التستر على الجناة ومحاكمة المجني عليهم والحكم بإعدامهم. كما دعا إلى ما سماه "تطبيق نظرية الدفاع الشرعي عن النفس".

وحذر الدكتور عطية عدلان، في الكلمة الختامية للمؤتمر، من المساس بحياة الرئيس المعزول محمد مرسي والمعتقلين، مؤكدا أن "الرد الثوري سيكون مزلزلا حال المساس بهم" على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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