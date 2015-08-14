مظاهرة لإحياء الذكرى الثانية لفض رابعة في إسطنبول

مظاهرة في اسطنبول

نظَّم منتدى رابعة الدولي، أمس الخميس، مظاهرة لإحياء الذكرى الثانية لـ"مجزرة رابعة" في منتزه "صارج هانة" في مدينة إسطنبول.

وشارك في المظاهرة إلى جانب الأتراك حوالي 250 شخصاً من المعارضين المصريين ونواب من جماعة الإخوان المسلمين، وناشطين مقيمين في تركيا، حيث بدأت المظاهرة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها ترديد شعارات مناهضة للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي".

وشهدت المظاهرة إحراق الشبان المصريين، دمى للسيسي، والرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، وحاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم".

وفي 14 أغسطس/ آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار "محمد مرسي" – أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر- في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربي العاصمة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.