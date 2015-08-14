مظاهرات ومسيرات بمدن مصرية في ذكرى "فض رابعة"

جانب من مظاهرات انطلقت في المحافظات المصرية ـ الجزيرة مباشر

خرجت مظاهرات في محافظات مصرية عدة تزامنا مع الذكرى الثانية لمجزرتي رابعة والنهضة بحق المعتصمين المناهضين للانقلاب العسكري .

وشهدت مدن المحافظات مسيرات جابت الشوارع استنكر المشاركون فيها انتهاكات وزارة الداخلية وممارسات ما وصفوه بالتصفية الجسدية للمعتقلين, ورددوا هتافات "تندد بحكم العسكر وتطالب بعودة الشرعية".

كان "تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب" دعا إلى التظاهر بكثافة (الجمعة ) تزامنا مع الذكرى الثانية لفض الاعتصامين ، وسط تأكيدات من جانب وزارة الداخلية المصرية بالتصدي لهذه المظاهرات، حيث قامت بفرض حالة قصوى من الاستنفار ورفعت درجة الاستعداد لأفرادها على مستوى الجمهورية.

ودعا التحالف في بيان أصدره الخميس أنصاره للنزول في حشود "هادرة" في الشوارع والميادين في أسبوع ثوري "مهيب" بعنوان "مذبحة رابعة في إطار الموجة الممتدة.. الأرض لا تشرب الدم، لتسمعوا من لم يسمعكم، ولترفعوا صوت الثورة عاليا في كل مكان" وفقا لما تضمنه البيان .