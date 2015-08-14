مصدر أمني كويتي:"الخلية الإرهابية" مرتبطة بحزب الله اللبناني

الأسلحة التي تم ضبطها ـ وزارة الداخلية الكويتية

أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية الكويتية اليوم (الجمعة) أن المتهمين في "الخلية الإرهابية" التي اعتقلت أمس (الخميس) اعترفوا بانتمائهم إلى حزب الله اللبناني.

وأفاد المصدر أن الأجهزة الأمنية كانت ترصد أعضاء الخلية وتراقبهم طول ستة شهور ماضية، موضحا أن عملية الضبط جاءت بتعاون بين الجيش والداخلية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس (الخميس) ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة في حفرة عميقة بمنطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، إضافة إلى أسلحة أخرى عثر عليها بأماكن لم يعلن عنها حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الخلية مكونة من ثلاثة كويتيين، وأكدت استمرار التحريات والتحقيقات لضبط شركائهم.

يذكر أن الكويت أعلنت الشهر الماضي الكويت تفكيك خلية من خمسة أشخاص ينتمون إلى تنظيم الدولة.

وقد شهدت الكويت في يونيو/حزيران الماضي هجوما انتحاريا أسفرعن مقتل 26 شخصا وإصابة المئات، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الحادث.