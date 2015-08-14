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مجهولون يخترقون مواقع رسمية مصرية في ذكرى "رابعة"

14/8/2015

الصفحة الرسمية لموقع الإذاعة والتفزيون المصري بعد الاختراق

تعرض الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري للاختراق من قبل مجهولين، حيث ظهرت على الصفحة الرئيسية للموقع صورة تتضمن شعار رابعة "الأرض لا تشرب الدم" وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لمذبحة "فض اعتصامي رابعة والنهضة" .

كما تعرض الموقع الرسمي لمطار القاهرة على الإنترنت للاختراق حيث ظهرت فيه ذات الجدارية التي  تحتوى على شعار رابعة "الأرض لا تشرب الدم" وكتب على الجدارية "انتقاما لدماء الشهداء الذين سقطوا برصاص عصابة العسكر والسيسي منذ وقوع الانقلاب ستغرقون في دماء المعتصمين الذين قتلتموهم، سنلاحقكم في كل مكان، الثورة مستمرة، والأرض لا تشرب الدم".

المصدر : الجزيرة مباشر
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