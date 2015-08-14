قائد طالبان"الجديد" يرحب بمبايعة " القاعدة" له

زعيم تنظيم القاعدة – أيمن الظواهري

رحب قائد طالبان الجديد الملا اختر منصور (الجمعة) بإعلان زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مبايعته له، مع تلمس تنظيم الدولة طريقه لأفغانستان.

وصدر بيان الظواهري (الخميس) بينما تواجه القاعدة منافسة متزايدة مع تنظيم الدولة الذي يسيطر على اجزاء واسعة من سوريا والعراق.

كان منصور تولى قيادة طالبان في 31 يوليو/ تموز، بعد أن أكدت الحركة وفاة الملا عمر، الذي قادها لقرابة عقدين من الزمن.

لكن سرعان ما ظهرت الانقسامات على الفور في طالبان بعد تعيين منصور وخصوصا مع رفض بعض كبار القادة، وبينهم ابن الملا عمر وشقيقه، مبايعة منصور.

وواجهت طالبان سلسلة من الانشقاقات مع انتقال بعض مقاتليها الى تنظيم الدولة الذي يحاول التمركز في المناطق الشرقية من البلاد.

ويقول محللون إن تأكيد وفاة الملا عمر والانقسامات الداخلية المتزايدة داخل طالبان يمكن أن تؤدي إلى تزايد الانشقاقات.