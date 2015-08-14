"عمارة المنايفة" يوثق قتل واعتقال معتصمي "رابعة"

أذاعت اليوم قناة الجزيرة مباشر الفيلم الوثائقي "عمارة المنايفة" في إطار تغطيتها الخاصة في ذكرى مرور عامين على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, تحت عنوان "رابعة .. جريمة بلا حساب" والتي تمتد ليومين على شاشة القناة.

الفيلم يوثق عمليات القتل والاعتقال التي تعرض لها عشرات المعتصمين الذين احتموا داخل إحدى الأبنية التي كانت تحت الإنشاء؛ وقدم الفيلم شهادات لمعتصمين تمكنوا من الإفلات من القتل أو الاعتقال من داخل البناية التي أطلق عليها المعتصمون "عمارة المنايفة".

كما تتضمن الفيلم إعادة تمثيل بعض المشاهد التي وقعت خلال اقتحام قوات الأمن المصرية للعمارة, ويعقب عرض الفيلم نقاش يتضمن شهادات ممن شاركوا في الاعتصام.

وعقب الفيلم فتحت الجزيرة مباشر نقاشاً مع الضيوف والجمهور واستمعت لشهادات ممن حضروا فض الاعتصام, وقال المهندس أشرف بدر الدين, عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة أشمون بالمنوفية, وأحد شهود العيان على الفض, أنه رغم محاولة فيلم "عمارة المنايفة" تصوير فض اعتصام رابعة إلا أنه ما هو إلا مجرد لمحة وصورة مشيرا إلى أن رابعة كانت ملحمة وأملا وعنوان لعدم الانكسار، و الفيلم بلا شك أعطى لمحة من لمحات الصمود والإصرار التي عاصرها المعتصمون في كثير من المجازر قبل الفض.

وحول سؤاله عن دعوته لفض الاعتصام قال بدر الدين " هذا ليس صحيح ، كنت متواجد في خيمة مجلس الشورى ، وقد أصدرنا بعض القرارات حينها ، وكنت بعيدا عن إدارة المشهد في ذلك اليوم، الكل شاهد أن الدكتور صلاح سلطان والدكتور محمد البلتاجي وهم يناشدون العالم من فوق المنصة وقف هذه المجزرة الا أنه تم ضربهم من خلال طائرة عسكرية.

لمشاهدة فيلم عمارة المنايفة يرجي الضغط على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=n0Ozyl2pF1I