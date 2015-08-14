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خوجة: روسيا غير متمسكة ببقاء بشار الأسد

14/8/2015

قال خالد خوجة، رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، إن بشار الأسد والقريبين منه لا يجب أن يكون لهم أي دور في مستقبل سوريا.

وأضاف خوجة، في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، إن مباحثاته مع المسئولين الروس لم تتطرق إلى بديل للأسد، لكنه أكد في نفس الوقت أن هناك الكثير من الكوادر السورية المؤهلة لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وكشف خوجة عن عدم تمسك القيادة الروسية ببقاء الأسد، وإنما بوحدة سوريا والحفاظ على المؤسسات فيها.

وفي رده على سؤال حول هيئة الحكم الانتقالي وأساس عملها قال خوجة "هيئة الحكم الانتقالي يجب أن تقوم على أربعة أسس؛ تشكيل قوة دفاع وطني من كافة مكونات المجتمع السوري لحماية الوطن ولا تتدخل في الحكم والسياسة، العدالة الانتقالية وضرورة محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الشعب السوري، السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية لتفادي وقوع سوريا في سيناريوهات أفغانستان أو العراق، إضافة إلى إعادة الإعمار بمشاركة جميع مكونات المجتمع السوري".

وبخصوص "التحضير للانتقال من الفترة الانتقالية إلى الوضع المستقر" أوضح خوجة أنه سيتم "وفقًا لجنيف1 على أساس التوافق المتبادل بين كافة مكونات المجتمع السوري".

واتهم خوجة النظام السوري بدعم الإرهاب وتوفير البيئة الحاضنة له، والتعاون مع تنظيم الدولة، وتسليم مدينة تدمر له بعد الانسحاب منها، وهو ما مكن التنظيم من الاستيلاء على ثاني أكبر مخزن للسلاح في البلاد.

وأكد خوجة أن المناطق المحررة من سيطرة النظام تحتوي على تعدد وطني، وأن التهديدات تأتي من فصائل متطرفة مثل تنظيم الدولة، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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