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حزب العمال الكردستاني يواصل عملياته في تركيا

14/8/2015

جانب من اعتداءات حزب العمال الكردستاني
 

أصيب جندي تركي، ومدني بجروح مختلفة، مساء أمس الخميس، جراء تفجير نفذه عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني بسيارة مفخخة بالقرب من وحدة عسكرية للجيش التركي في ولاية "تونجلي" وسط البلاد.

وأفادت المعلومات بأنَّ عنصرا من مسلحي التنظيم اقترب بسيارته المفخخة من الوحدة العسكرية، وفجرها عن بعد ثم فتح النار على الجنود، قبل أن يلوذ بالفرار.

وفي ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، استهدف عناصر من تنظيم الحزب دورية للشرطة التركية، بقذائف الهاون والرشاشات، ليحدث اشتباك بين الطرفين استمر 20 دقيقة، دون وقوع إصابات.

كما اعتدى عناصر التنظيم على إمام مسجد في الولاية بالضرب، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة.

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