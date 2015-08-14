حزب العمال الكردستاني يواصل عملياته في تركيا

جانب من اعتداءات حزب العمال الكردستاني

أصيب جندي تركي، ومدني بجروح مختلفة، مساء أمس الخميس، جراء تفجير نفذه عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني بسيارة مفخخة بالقرب من وحدة عسكرية للجيش التركي في ولاية "تونجلي" وسط البلاد.

وأفادت المعلومات بأنَّ عنصرا من مسلحي التنظيم اقترب بسيارته المفخخة من الوحدة العسكرية، وفجرها عن بعد ثم فتح النار على الجنود، قبل أن يلوذ بالفرار.

وفي ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، استهدف عناصر من تنظيم الحزب دورية للشرطة التركية، بقذائف الهاون والرشاشات، ليحدث اشتباك بين الطرفين استمر 20 دقيقة، دون وقوع إصابات.

كما اعتدى عناصر التنظيم على إمام مسجد في الولاية بالضرب، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة.