تصاعد القصف الامريكي لتنظيم الدولة الاسلامية في يوليو

غارة جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في كوباني بسوريا

أظهرت أرقام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تصاعد حملة القصف الأمريكي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في يوليو/ تموز، في الوقت الذي يتوغل فيه مقاتلون أكراد داخل أراضي يسيطر عليها التنظيم في سوريا، مع تأهب القوات العراقية لشن هجوم لاستعادة مدن استراتيجية في الشمال الغربي.

وأنفق الجيش الأمريكي 4.6 مليون دولار في المتوسط يوميا على القنابل والذخائر الاخرى بين 15 و 31 يوليو تموز، أي تقريبا ضعفي المتوسط اليومي الذي أنفق الشهر الماضي وبلغ 2.33 مليون دولار.

وقال اللفتنانت كوماندر "كيلي رينس" المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن عدد القنابل والذخائر الأخرى التي استخدمت في يوليو تموز زاد بنسبة 67 في المئة خلال الشهر الماضي ليقفز من 1686 إلى 2829.